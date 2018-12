Battleme - Hey Hey, My My (Sons of Anarchy S03E13)

Να σε έχω στην αγκαλιά μου....να κοιμόμασταν....και μετά να ξυπνούσα και να σε έβλεπα δίπλα μου να σε φιλούσα να κάναμε έρωτα. Τις φορές που μαλώναμε και στραβώνες....έρχοσουν μετά και με έπαιρνες αγκαλιά. Τι γλυκός άνθρωπος που είσαι. Μου χει λείψει αυτό. Γι'αυτό σ'αγαπώ!!!