FINNEAS - Let's Fall In Love For The Night (lyrics)

Θέλω να ξαναέρθω μαζί σου και να βάλεις πάλι αυτό το τραγούδι, στο ράδιο... Δεν θέλω τίποτε άλλο, ούτε να διεκδικήσω κάτι, ούτε κάτι να πω, ούτε να συμμετέχω σε κάποια ανούσια λογομαχία που άθελά μου προκάλεσα. Ό,τι έγινε έγινε, γιατί βλέπω και ακούω περισσότερα από ότι θα ήταν καλό για εμένα και ήξερα σχετικά. Ο φόβος, ιδίως για να πω κάτι με λέξεις, ήταν γιατί προέβλεψα πως εκείνες θα γνωστοποιούνταν σε άλλους και θα χρησιμοποιούνταν εναντίον μου, ύστερα. Άλλωστε, πάλι ο φταίχτης της υπόθεσης βγήκα εγώ και όχι, δεν ήταν "παιχνιδάκια", αλλά προσχεδιασμένη άμυνα. Ό,τι έκανα το έκανα συνειδητά, για να ξεφύγω από την παγίδα και να ξεπεράσω το κόλλημά μου, όμως δεν υπολόγισα κάτι... Τον ανθρώπινο παράγοντα και ότι αυτές οι στιγμές, μου έγιναν απαραίτητες.



Αφού έτσι κι αλλιώς, δεν ενδιαφέρεσαι. Τουλάχιστον άσε με να είμαι εκεί, όσο κρατήσει... Όχι, δεν ένοιωσα καμμία ζήλεια για το συνοδό, εκείνη την Παρασκευή το βράδυ. Για ποιό λόγο άλλωστε, αφού ήξερα τα πάντα; Στην αρχή, ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω, σε εκείνη την Τρίτη που με παρακινούσες "να διεκδικήσω αυτό που θέλω, γιατί είναι μπροστά μου"... Έπειτα όμως κατάλαβα, θυμήθηκα, το χώνεψα: "I know better than to call you mine"