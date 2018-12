Whitesnake Is This love (With Lyrics)

Όλες οι σχέσεις αδελφών ψυχών, και πόσο μάλλον δίδυμων φλογών, θα περάσουν απ' το στάδιο του χωρισμού. Αυτό βιώνεται εσωτερικά και ενδοσκοπικά, είτε ενεργητικά:

Δηλαδή, είναι πιθανόν ο ένας να κλειστεί στον εαυτό του για να αναλογιστεί τα λάθη του, να αρρωστήσει σωματικά είτε να πάθει κατάθλιψη. Μπορεί όμως και να φτάσει στο άκρον της απάθειας, να περάσει από άλλες σχέσεις, μέχρις ότου καταλάβει τι είναι αυτό που ζητάει από μια σχέση και γιατί δεν το πέτυχε ως τώρα. Ωστόσο, όπως κι αν βιωθεί η κατάσταση αυτήν, υπάρχει μια αίσθηση κενού. Οι φλόγες στην πραγματικότητα θα έλκονται σαν δυο σταγόνες νερό, όπου κι εάν βρεθούν στην Γη. Σκοπός είναι να συγκεντρώσουν αρκετή γνώση και αυτογνωσία, ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες, και να επιστρέψουν η μία στην άλλη, όπου μαζί καλούνται να επιτελέσουν ένα κοινό έργο, μια συμπαντική αποστολή.

Η εσωτερική ανάγκη για την Ένωση προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι απλώς αδελφές ψυχές, αλλά μία, ενιαία Ψυχή, αρκετά ώριμη, ώστε αποφάσισε στην επόμενη μετεμψύχωσή της να χωριστεί σε δύο σώματα. Έτσι, όταν κοιτάζουμε τη δίδυμη φλόγα μας, κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Όταν την αγαπάμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, και μόνον εάν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τη δίδυμη φλόγα μας!