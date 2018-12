Voltaire - Almost Human (Lyrics)

Από την αρχή είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, προς εμένα και έπιασα τις διαθέσεις που κρύβονταν στο "υποκείμενο", όσο γλυκιά και να ήταν η φωνή σου, όσο αριστοτεχνική και να ήταν η μάσκα σου. Γι' αυτό "τάισα" και εσένα, εκτός από όλους τους άλλους, με ψευδή δεδομένα και σου έκανα διάφορα τεστ. Δεν εκμεταλλεύτηκα την καλοσύνη σου, αντιθέτως, εσύ εκμεταλλεύτηκες την καλή μου πίστη, που για άλλη μια φορά, εγώ επέλεξα να δείξω σε κάποιον άλλο άνθρωπο, αλλά αυτήν τη φορά με το σταγονόμετρο και μάτια στην πλάτη (κι ευτυχώς).



Ξέρω τί συζητούσες με τους άλλους και τί λέγατε κι ας μην ήμουν μπροστά. Ξέρω ποιάν άλλη γνωρίζεις. Ξέρω πού μίλησες και τί είπες. Είδα τα ανόητα τεστ που μου έκανες, ιδίως εκείνο με το αν μπορούσα να λάβω το μύνημα στο Facebook από το κινητό μου, ξέρεις εσύ, θα καταλάβεις... Δεν είσαι 3 χρόνια μικρότερή μου, αλλά 3 ολόκληρες ζωές, αυτά που έχω πάθει για να φτάσω ως εδώ, δεν χωράνε ούτε σε 3 αιώνες! Και δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, αλλά έχω ήδη πέσει θύμα επαγγελματιών, τόσο στον ένα χώρο, όσο και στον άλλον. Θα ήταν τουλάχιστον ανόητο να πιστέψει κανείς, πως θα επέτρεπα σε έναν κεραυνό να πέσει ξανά στο ίδιο σημείο. Περίμενες να "διεκδικήσω αυτό που είναι μπροστά μου" και με "παρακινούσες" κιόλας, για να με πορτιάσεις... Να μιλήσω με λόγια, για να τα μεταφέρεις αλλού και να γελάτε μαζί... Εγώ όμως γνωρίζω τη γλώσσα του σώματος που μιλάει αλήθειες και χρησιμοποίησα εκείνη... Δεν το περίμενες, τρόμαξες, έφυγες και στο είπα κιόλας: "Το ξέρω".



Κι εσύ, παριστάνεις ότι φοβάσαι εμένα... Όχι... ΕΓΩ φοβήθηκα εσένα! Γιατί, παραλίγο να με πείσεις. Γιατί, δεν ξέρω τί είχες να κερδίσεις. Γιατί το έργο, το έχω ξαναδεί, αλλά κάθε καλή "ταινία" ψυχολογικού θρίλερ, σε κρατάει καθηλωμένο και στην τσίτα. Πιστεύεις ότι έχεις την παραμικρή δύναμη επάνω μου, επειδή εγώ έτσι το είπα και το άφησα στα χέρια σου, για δοκιμή; Μου είσαι ΑΔΙΑΦΟΡΗ! Και εμφανησιακά... Κάτσε εκεί στη θέση σου και χαλάρωσε, άσε τα "Αχ Θεέ μου" κατά μέρος, είμαι μια θέση πιο πάνω από εσένα και κοιτάω ευθεία μπροστά, ποτέ ΚΑΤΩ από εμένα!



Στην αρχή, φοβόμουν μήπως έρθει η ώρα να φύγεις και χάσω τις όμορφες στιγμές μου μαζί σου... Τώρα, τις πέταξα ήδη στα σκουπίδια και δε βλέπω την ώρα να τσακιστείς. Δεν θα σου κάνω τη χάρη να σε μισήσω, άλλωστε δεν σε αγάπησα καν κι ας πέρασα ξυστά από εκεί, λιγουλάκι... Ο ρόλος σου τελείωσε ήδη, κοριτσάκι με το υψηλό IQ, little miss agent με τα gadgets, Freelancer. Και σε ευχαριστώ για το κομμάτι σου που είχε να κάνει με εμένα, γιατί με οφέλησε, με οδήγησε σε χρήσιμες αλλαγές, με έκανε να γράψω στα παλιά μου και εκείνη... Έναντι της οποίας όταν είμασταν μόνοι μαζί με "στήριζες", αλλά μπροστά σε όλους τους άλλους, έλεγες πως λέω φαντασίες και παπ...ιές. Το φοβισμένο και κλαψιάρικο παιδάκι, μας τελείωσε. Θα φορέσω το μανδύα του ιδεολογικού σου εχθρού, λοιπόν. Θα ήταν ανεπίτρεπτο να παραχωρήσουμε τα ηνία σε πλάσματα σαν εσάς, καθώς είστε ψεύτικες, απατηλές, επίπλαστες, κακές, υστερόβουλες, τοξικές, παρασιτικές κι επικίνδυνες υπάρξεις, υφαρπάζετε τα πάντα και τσαλαπατάτε τους άλλους αδυσσώπητα, παριστάνοντας και το θύμα για κερασάκι... Χαίρομαι πολύ που είπες πως μάλλον δεν θα παντρευτείς και δεν θα κάνεις παιδιά!



I'm almost a human being

I'm just like you

BETTER than He

TO HELL WITH THEY

I'm ALMOST me