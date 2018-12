Μούρη - Νίκος Καρβέλας ( Στίχοι )

Eine Katze als Hundeliebhaber! Man lernt nie aus in diesem Leben (:

Warum kein griechisch wenn ich fragen darf? Und wer bist Du, hast Du auch

einen Namen? Würde nichts ändern da ich in festen Händen bin, aber das gehört sich

so, oder? Wie auch immer, danke für Dein Interesse! Du scheinst mir ein Draufgänger

zu sein noch dazu mit Witz, find ich echt super (:

Dir einen schönen Sonntag!