Transvision Vamp - "I Want Your Love" (Official Video) HD

αλλά προτιμώ να τρώω τη ζωή μου στο ποτό στο ξενύχτι στο σεξ και τη ρουλέτα παρά να σου στείλω ξανά έτσι όπως φέρθηκες. Δε χρειάζεται να το παραδεχτείς έχω μασήσει τόσο ψέμα.