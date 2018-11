Grace - You Don't Own Me ft. G-Eazy

Η γυναίκα που θέλω να γίνω δεν θα κλαίει για όσους την πλήγωσαν μονάχα θα γελάει και θα μάθει να προχωράει μπροστά και θα αφήνει πίσω της όποιον διστάζει να είναι μαζί της.Θα μάθει να αγαπάει τον εαυτό της πολύ καλά ώστε να μην ζητιανεύει την αγάπη των άλλων.