Σε περιμένω.Μη ρωτάς γιατί.

Μη ρωτάς γιατί περιμένει κείνος

Που δέν έχει τί να περιμένει

Και όμως περιμένει.



Γιατί σαν πάψει να περιμένει

Είναι σα να παύει να βλέπει

Σα να παύει να κοιτά τον ουρανό

Να παύει να ελπίζει

Σα να παύει να ζεί.



Αβάσταχτο είναι...Πικρό είναι

Να σιμώνεις αργά στ'ακρογιάλι

Χωρίς να είσαι ναυαγός

Ούτε σωτήρας

Παρά ναυάγιο.



(Μενέλαος Λουντέμης)