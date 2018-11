Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion

Ποτε δεν ήθελα να φύγω, νόμιζα εσυ ήθελες, ποτε δεν θα θελήσω να φύγω οτι και να πω, οτι και να γίνει, ακομα και αν δεν αντέξει η καρδιά μου

Ειναι λυπητερό να αγαπας κάποιον τόσο και η αγκαλιά σου να ειναι αδεια...να μην μπορείς να του δείξεις τον υπέροχο κοσμο που εχεις μεσα σου για αυτον. Θα σε σκεφτομαι για παντα να το θυμασαι. Καλα Χριστουγεννα.