Adele - Someone Like You

Φεγγάρια, όργανα, σεντέφια, ρόδα, λάμπες καθώς επίσης και του Ντύρερ οι γραμμές οι εννιά αριθμοί, το μεταβλητό μηδέν, όλα αυτά, πρέπει να προσποιηθώ ότι υπάρχουν. Πρέπει να προσποιηθώ πως κάποτε υπήρξαν η Ρώμη και η Περσέπολη κι ότι μια σκόνη φτενή καταμέτρησε των επάλξεων τη μοίρα που έσβησαν οι αδήριτοι αιώνες. Πρέπει να επινοήσω την πυρά και τα όπλα του έπους και τα απύθμενα πέλαγα που ροκανίζουν τα θεμέλια της οικουμένης. Πρέπει να υποκριθώ ότι υπάρχουν κι άλλοι. Ψέματα. Μονάχα εσύ υπάρχεις. Η δυστυχία μου, εσύ και η ευτυχία μου, απλή μαζί και ανεξάντλητη..



(Χόρχε Λουίς Μπόρχες)