Pink Floyd - Wish You Were Here (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) [HD]

Να δείτε αυτή την ταινία και να αφήσετε την εναλλασσόμενη ταύτιση με τους πρωταγωνιστές να σας μάθει κάτι.

Καλό σας βράδυ.