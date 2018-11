Epica - Cry For The Moon [with lyrics]

Έπαιξα κι έχασα. Κοινή λογική... Η αλήθεια βρίσκεται πίσω από τη σκηνή... Η συγχώρεση δεν πωλείται... Δεν υπάρχει θέληση να ξεχάσει...



Μην παρασυρόμαστε από το παραμύθι επί σκηνής, όσο όμορφο κι αν είναι... Είναι ψεύτικο και απατηλό. Είναι πόνος και όχι ελπίδα.