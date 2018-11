Calum Scott - If Our Love Is Wrong Lyrics

Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα! Μετά από καιρό άρχισα να εργάζομαι.Να κάνω κάτι που αγαπώ.Πόσο θα ήθελα να με έβλεπες χαρούμενη πόσο θα ήθελα να μοιραστούμε αυτήν την χαρά! Σήμερα έβαλα μακιγιάζ και στα μάτια μου, παρότι δεν συνήθιζα να βάφομαι.Άλλαξαν τόσο πολύ! Δεν είχα καταλάβει ποτέ..αυτό που έλεγες στα τραγούδια σου. Πόσο θα ήθελα να με άφηνες να μιλήσω πριν να με καταδικάσεις εκείνη την ημέρα. Πόσο θα 'θελα να ήταν όλα αλλιώς,να υπήρχε αληθινή αγάπη μεταξύ μας,δεν ήταν να γίνει όμως.Δεν πειράζει, να είμαστε καλά και ευτυχισμένοι και όλα καλά, σε αγκαλιάζω ψυχή μου να προσέχεις και ότι και αν κάνεις σε παρακαλώ μόνο να το αγαπάς.

Κάπου άκουσα αυτό και στο στέλνω, μάλλον δεν θα σου αρέσει και ιδιαίτερα. Εμένα μου άρεσε, όταν το άκουσα, δεν το έψαξα παραπάνω, σου εύχομαι καληνύχτα.

Αναστασία