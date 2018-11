Said The Sky & Kwesi - All I Got

ένα είδος Trap μουσικής.

Το αφήνω εδώ για εσένα.

Το ξέρω οτι δεν θα μάθεις ποτέ να τα ξεχωρίζεις.

Αλλα δεν πειράζει. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα σίγουρα. :)

Ξέρεις γιατί δεν το σήκωσα το τηλέφωνο, ξέρεις γιατί δεν θα σε πάρω πίσω ποτέ κι ας θέλω πάρα πολύ.

Ήξερα οτι αυτή θα ήταν αυτή η τελευταία μας αγκαλιά κάτω απο το σπίτι σου στην άκρη του δρόμου ένα βράδυ, κι ας γύρισες να με κοιτάξεις μια τελευταία φορά πριν μπεις μέσα, όπως πάντα.