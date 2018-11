Paul Weller - You Do Something To Me

Ντρινννν

Ξύπνα χαμογελάκι μου γλυκό

Να φτιαξουμε πρωινό να δυναμώσεις και να ανοίξουν τα ματάκια σου.



Ελααα μην ντρέπεσαι που πετάνε τα μαλλιά σου λίγο, είναι που σε είχα αγκαλιά όλο το βράδυ και τα χάιδευα, εγώ φταίω.



Σου έβαλα μουσική πιστεύω να σου αρέσει το κομμάτι που διάλεξα έλα δίπλα μου να το ακούσουμε μαζί, ψάχνω ευκαιρία για να σε αγγίζω, δεν μου αρκεί το άγγιγμα του ύπνου θέλω και τώρα που ξυπνήσαμε.



Θέλω τόσα να. σου πω και τόσα να κάνουμε μαζί.

Ξέρεις; δεν με πειράζει που θα το διαβάσεις στις 12 όταν το ανεβάσουν με πειράζει που δεν το ζούμε ενώ το θέλουμε και οι δύο μας τόσο πολύ.

Να χαμογελάς.

Γ.