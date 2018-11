Who Am I to Stand in Your Way (W/ Lyrics) @chestersee

Ήθελα να μην με άλλαζες με τίποτα άλλο.

Ήθελα ο κόσμος σου να ήταν στα χέρια μου.

Μισώ την εποχή μας.Αυτό που μας έκαναν.Την απόσταση που μας έμαθαν να βάζουμε ανάμεσά μας.Τον έρωτα που δεν έχει μέσα του αγάπη.

Μισώ αυτό που είμαι για σένα γιατί θα 'θελα να ήμουν κάτι παραπάνω μα όσο και να χτυπιέμαι δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που αισθάνεσαι και δεν δέχομαι το λίγο σου .

Αντικαταστάθηκα έτσι δεν είναι ;Εδώ και μήνες;