Fantastic Negrito - Plastic Hamburgers (Official Video)

Προσγείωση κάπου στο Oakland της California όπου O Xavier Amin Dphrepaulezz a.k.a. "Fantastic Negrito" θα μας προτείνει "Let’s break out these chains, let’s burn it down".



το bio: https://fantasticnegrito.com/pages/bio



***Προσοχή το τραγούδι είναι αυστηρά ακατάλληλο για οδήγηση***



Απολαύστε υπεύθυνα!