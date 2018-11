The Weeknd - Earned It | The Theorist Piano Cover

ήθελα να αφεθώ χωρίς αναστολές,χωρίς όρια, σε σένα.Μόνο έτσι έχει αξία ο έρωτας.Ήθελα να κρατήσεις την ψυχή μου γυμνή στα χέρια σου.Όχι το κορμί μου την ψυχή μου ήθελα,για να καταλάβεις πόσο έντονο ήταν αυτό που ένιωσα για σένα,πόσο διατεθειμένη ήμουν να υπερβώ τον εαυτό μου.Αν το ήθελες κ εσύ θα έπαιζα με τους δικούς σου κανόνες.Αν ένιωθα ότι αυτό το "αργότερα''που μου είπες το εννοούσες,θα μπορούσα να περιμένω όσο χρειαστεί για να πάμε για αυτό τον καφέ οι δυο μας.Όμως δεν το εννοούσες κ εγώ στο τέλος θα πληγωνόμουν περιμένοντας κάτι που ποτέ δεν θα γινόνταν πραγματικότητα.Άραγε σου πέρασε σαν σκέψη απ'το μυαλό έστω κ για ένα δευτερόλεπτο πως θα ήταν να φιλάς τα χείλη μου;







Μ.