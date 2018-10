FAUVE ≠ BLIZZARD

Σας αποχαιρετώ μ ένα βαρύ κομμάτι



Υπάρχει και η δραματοποιημενη έκδοση διαρκείας 8:30 λεπτών

https://youtu.be/HMpmedi_pH4



https://lyricstranslate.com/en/blizzard-blizzard.html



"Don't try to rewrite history,

you'll never make it it's too late,

it's a done deal, it's imprinted in the memories."



Because the most important thing is not what you are but what you chose to be



Να περνάτε όμορφα



Inar