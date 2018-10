Sting and Rufus Wainwright Wrapped around your finger 720p

Για να γιορτάσει τα 60στα γενέθλια του ο Sting έδωσε μια συναυλία όπου είχε και αυτό το ντουέτο με τον Rufus Wainwright.



Το αφιερώνω σε όλες και όλους τους επισκέπτες της σελίδας.



Inar