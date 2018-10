Γλυκερία - Πάρε με απόψε πάρε με | Glykeria - Pare me apopse, pare me - Official Video Clip

Μην μου λες τι να το κάνεις. Τώρα αρχίζει η ζωή μας. Σε περιμένω. Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις. Θα έχω έτοιμο το σπίτι για σένα. Ανοιχτό. Κυρίως όμως την καρδιά μου.