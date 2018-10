Nothing is what it seems - "Conspiracy Theory" (1997)

Καποτε εγραψα κατι εδω που ουτε θυμαμαι, κατι γεματο με οργη και απογοητευση, το πως ξυπνησε το συναισθημα και με καλεσε πισω μεγαλη ιστορια...απο τοτε μπηκα παλι πριν κατι μηνες...καποιος μου απανταει σημερα λες και ειναι εκεινη αλλα μαλλον δεν ειναι...δεν ξερω καν αν ειναι εκεινη για την οποια το εγραψα...ειναι ολα τοσο χαμενα...συγνωμη...η διαισθηση μου με γαργαλαει...εχω αρχισει ενα ταξιδι που εμπιστευομαι και που ξερω πως εχει πολλα να μου δειξει...αλλα στην πραγματικη ζωη δεν λειπω, δε φευγω και αν με πολεμανε μενω με τον τροπο μου, με αυτοσεβασμο, με σεβασμο για τους υπολοιπους. Κανω εκκληση, το συμπαν εχει ενα περιεργο τροπο να μας μιλαει και ο κοσμος μας δεν ειναι μονο αυτο που φαινεται...σκεφτειτε καλα πριν νομισετε ποιος ειναι τι και βρειτε τη δυναμη να εκφρασετε αυτο που εχετε μεσα σας οσο και αν ποναει, οσο χαοτικο και αν ειναι...blessings! Love shall win!