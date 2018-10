Scorpions -- You And I [[ Official Live Video ]] HD

Αλλά νομίζω οτι είναι ώρα να μάθεις μερικά απο τα χούγια μου.

Όπως για παράδειγμα τι μουσική ακούω Scorpions συγκρότημα 1ο

Περιμένω το δικό σου 1ο να ακούσω