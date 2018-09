Peter Gabriel -Passion: Music for The Last Temptation of Christ- 1989

η υπαρξιακή αναζήτηση ενός ανθρώπου που ανακαλύπτει την αποστολή του ως σύμβολο της εσωτερικής αναζήτησης του κάθε ανθρώπου.



(και όχι ως θρησκεία...για μένα τουλάχιστον)