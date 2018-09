Ellie Goulding - Love Me Like You Do (Greek Lyrics)

!

Μην τρελαίνεστε με αφιερώσεις που δεν σας αφορούν. Μια αφιέρωση έκανα απλα (αυτήν)και σε οποιον αφορά το γνωρίζει ήδη.

Δεν περιμέναμε από δω!

!