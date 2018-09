Jeff Buckley "I Know It's Over"

αλλά κυρίως δεν μ'αρέσουν τα ψέματά σου.



Υ.Γ.

Για τους κολοκυθοκεφτέδες που μ'αρέσουν,θα το σκεφτώ αν κι όταν με καλέσεις,αν θα παραστώ.

Τι έχεις να πεις στριμμένο;



Υ.Γ.2

I know,It's over.

But in my heart it was so real.

It takes strength to be gentle and kind