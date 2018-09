Pink Floyd - Set The Controls For The Heart Of The Sun

Μυστηριακή ψυχεδέλεια για καλή μέρα :D



Τι να πει κανείς γι' αυτό!





The heart of the Sun...The heart of the Sun....The heart of the Sun... The heart of the Sun... The heart of the Sun... The heart of the Sun... The heart of the Sun...

T h e. h e a r t. o f. t h e. S u n. . . . . . . . . . .