The Pixies - Where is my mind {lyrics}

ότι είσαι περιπτωσάρα και δεν θα σου περάσει ποτέ πια αυτή η εμμονή,

ανοίγεις το fb,

μπαίνεις στο προφίλ του ως καλή stalker,

τον κοιτάς....και ΤΙΠΟΤΑxD

ηρεμία