Jennifer Lopez - If You Had My Love (Official Video)

Αν όλα αυτά τόσους μήνες ήταν μια φούσκα που έσκασε οκ.εχω συνηθίσει ...θα μου περάσει .Αν μ'αγαπας δειξτο μου (εκεί έξω) περνάω δύσκολα και το ξέρεις, πρώτος εσύ το ξέρεις, αν δεν μ'αγαπας μην με πονάς άλλο, έχω δύσκολο δρόμο μπροστά μου και χρειάζομαι ψυχική δύναμη . Ξέρω, εχω ορκιστεί να μην ξαναμπώ εδώ ,γιατί δεν βγάζω άκρη και είναι πολύ ψυχοφθόρο, δυο λόγια όμως να σου, πως κατάφερες να Σ'αγαπαω και να σε χρειάζομαι δίπλα μου , στις δύσκολες στιγμές φαίνεται η αγάπη . Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου με άλλο τρόπο , γιατί δεν θέλεις , αυτό μου έδειξες, οπότε σιωπω δεν θέλω όμως να πονάω άλλο ,χρειάζομαι δύναμη για αυτο που πρέπει να αντιμετωπίσω ,σε χρειάζομαι διπλα μου ,αν άλλαξες γνώμη ή ο,τι άλλο... Πάρε τις σωστές αποφάσεις για εμάς