Armin van Buuren feat. Sharon den Adel - In and Out of Love (Official Music Video)

Βάσια τώρα που συνήθισα την ωραία σου οσμή άντε να την ξεγράψω και να βρώ άλλο κορμί για φιλί, κρίμα και σε είχα συνηθίσει πάνω στην μηχανή να με αγκαλιάζεις και να τρέμω απο την επαφή.

Αυτά έχει η ζωή