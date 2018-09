Stories - Darling

"Darling can you feel it? I need your love

I need the way that you make me feel

Darling if you want it, you can be sure

Taking the best of the lesson"



(Αυτό δεν είναι τόσο φανερό όσο το προηγούμενο - ή μπορεί και να είναι... αν είσαι όντως εσύ εδώ στα πέριξ, θα καταλάβεις)