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σε όποιον αγαπάς (ή μισείς :)
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13.9.2018 | 17:06
ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ
Να την προσέχεις ~ Sanjuro ft Onirama ♪♫•*¨*•.¸¸❤
ΓΙΑ ΣΕΝΑ.
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΟΥ.
ΠΟΝΑΕΙ,ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ,ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΌΛΑ.
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΘΥΣΙΑΖΕΣΑΙ,ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ.
ΑΝ ΜΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ, ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ.
ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ,ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΒΑΡΟΣ..ΜΗΝ ΣΟΥ ΤΥΧΕΙ.ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ.
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Δεν είμαι καλός στους αποχαιρετισμούς......................''Φεύγω,γίνομαι σκόνη''.
Γεια. Σ ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ