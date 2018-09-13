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13.9.2018 | 17:06

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ

Να την προσέχεις ~ Sanjuro ft Onirama ♪♫•*¨*•.¸¸❤

ΓΙΑ ΣΕΝΑ.
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΟΥ.
ΠΟΝΑΕΙ,ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ,ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΌΛΑ.
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΘΥΣΙΑΖΕΣΑΙ,ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ.
ΑΝ ΜΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ, ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ.
ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ,ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΒΑΡΟΣ..ΜΗΝ ΣΟΥ ΤΥΧΕΙ.ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεν είμαι καλός στους αποχαιρετισμούς......................''Φεύγω,γίνομαι σκόνη''.
Γεια. Σ ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ.

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