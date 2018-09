HIM - In Joy And Sorrow

Σκεφτηκες ποτε σου πως θα ειναι η μερα που θα σηκωθεις το πρωι και θα ξερεις οτι εκανες λαθος που δεν με πιστεψες; Σκεφτηκες ποτε σου ποσο μονη μου νιωθω μεσα σε οτι πιο ομορφο εχω νιωσει; Σκεφτηκες ποτε σου οτι το παραμικρο υπονοουμενο σου θα ηταν για μενα η μεγαλυτερη βοηθεια που θα μπορουσα να εχω; Σκεφτηκες ποτε πως ειναι οι μισες εικονες που εχω στο μυαλο μου και ενω νιωθω πλυμμηρες μεσα μου ειμαι σχεδον σιγουρη οτι ολα ειναι η φανατασια μου; Σκεφτηκες οτι παρ'ολα αυτα ηρθα και εμεινα στο μηδεν; Καθε μερα σκεφτομαι οτι ειτε ισχυουν αυτα ειτε οχι εχεις τοση αναγκη να μιλησουμε ανοιχτα και ας μην το ξερεις εγω το νιωθω και προσπαθω...εσυ το σκεφτεσαι αυτο για μενα; Το ξερω οτι μ'αγαπας και οτι ειναι δυσκολο για σενα αλλα πες μου τι να κανω μπροστα στον τοιχο...