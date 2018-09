Have you noticed? by Lolek 2009

που δινουν τα παντα τους, κι ομως δεν ειναι αρκετα.



Μα πιο πολυ γι αυτον, που εχασε τη μαχη με την αρρωστεια, παρολο που ειχε τοσα ονειρα και ηταν τοσο μικρος και δεν προλαβε τοσα. Γι αυτον και για παιδια σαν αυτον. Μου λειπεις παντα. Ακομα, φυσικα. Το παλευω μωρο μου, το παλευω το μαυρο, προσπαθω. Ο,τι μπορω κανω και γω...