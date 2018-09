Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko

Αφιερωμενο απο εμενα το Μαριο στη συμμαθητρια και πολυ καλη μου φιλη Φωτεινη ,που απο εδω και περα θα χωρισουν οι δρομοι μας ,λογω σπουδων.Φωτεινη καλη αρχη και στους δυο μας ,ελπιζω να μη χαθουμε και να βρισκιομασρε συχνα .Ι want you to stay ρε!!!



Μάριος.