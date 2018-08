Giant - I'll see you in my dreams

Σε "έβλεπα" παντού, γιατί σε εψαχνα παντού, γιατί μου έλειπες.

Τώρα πια, μόνο στα όνειρά μου.

Κι ενώ πρέπει να σε ξεχνάω σιγά σιγά, εγώ θυμάμαι τα πάντα. Αυτό το τραγούδι για παράδειγμα που μου είχες στείλει, όταν μιλούσαμε ακόμα με μέιλ.



Και το αγαπάω, όσο εσένα.