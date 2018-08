Texas - Put Your Arms Around Me (autumn breeze mix) - Ever After (soundtrack)

Αφιερωμένο και σε μένα που κάποτε μου είπες ότι τα κοιτάω πολύ ρομαντικά τα πράγματα και ότι είμαι πολύ ρομαντική.

Ναι,είμαι πολύ ρομαντική και θα συνεχίσω γιατί παρότι ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εγώ θέλω να συνεχίσω να ονειρεύομαι και να βλέπω αυτό που θα μπορούσε να γίνει πέρα από την αλήθεια.

Το νιώθω πως το όνειρο μου είναι κοντά στην πραγματικότητα και καμιά απαισιόδοξη σκέψη

δεν είναι ικανή να το σταματήσει να βγει από τις σκιές στο φως.

Μακάρι να ήσουν και εσύ ένας τρελός ρομαντικός.