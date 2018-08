Δυτικές Συνοικίες - Καλοκαιρινά ραντεβού, Στίχοι

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ, ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ,ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ....HΡΕΜΗΣΕ....



''THE MOST SWEET SONG.FOR YOU' ''Νέκταρ θεϊκό πίνω αχόρταγα απ' τα χείλη σου ζηλεύει η Αφροδίτη που `χεις τόση ομορφιά''........ΕΑSY.



(KΩΔ. Β----Σ)-G.D.P.R.