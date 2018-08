Shall We Dance? (2004) | ‘Be This Alive’ (HD) - Jennifer Lopez, Richard Gere | MIRAMAX

Δεν ξέρω αν είσαι εδώ κι αν μου μιλάς από εδω, έχω χάσει την ικανότητα αυτή και δεν μπορω να σε αναγνωρίσω. Δεν με βοηθάς κιόλας.Ισως όλο αυτό να είναι ένα καλοσχεδιασμένο παιχνίδι ....ξέρεις ,το εχουμε συζητήσει. Δεν μπορώ να στηριχτώ από όλο αυτό εδώ και να συμπεριφερθώ όπως θέλεις. Εγω ξέρω τι μου είπες στην βόλτα μας και στα μηνύματα που δεν απαντάς.Το μόνο που ζητάω είναι, να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να ξανασυναντηθούμε για να μιλήσουμε ανοιχτά .Το στορι που ανέβασες (φώτο) με πείραξε. Ειλικρινά είναι πολλά αυτά που θέλω να σου πω όμως θα ήθελα να ακούσω και πολλά από εσενα

Εδώ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΜΠΩ, για μένα όλο αυτό τελειωσε. Εάν δεν κάνεις κάτι εκεί έξω η όλη υπόθεση προσωπικά θεωρείται λήξασα.