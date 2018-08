Apocalyptica - 'Nothing Else Matters' (Official Video)

Εκείνη την θάλασσα

που ταξιδεψα μιλια αιωνια φωτιας που ξεσπαθωνε και θολωνε και ελαμπε

για να την ξεθαψω απο τα βαθη της ψυχης μου

και απο τους κομπους του μυαλου του κοσμου αυτου

δεν το περιμενα πως θα δεν θα θυμασαι εσυ οταν φτασω

σ'εχω ψηλα

δεν το περιμενα γιαυτο και εγω δεν σε πιστεψα

αλλα σ'εχω ψηλα και τωρα σε πιστευω

γιατι εισαι εδω για να με διδαξεις

δεν ειναι ο προορισμος η Ιθακη

η αγαπη δεν εχει τελος

Εκεινη η θαλασσα και οι σειρηνες μαζι

για καλο ειναι, για καλο αν επιλεξεις να συγχωρεις.

-Το Σκοταδι