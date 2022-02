Ένα κόμικ για τη ζωή του Ντιέγκο Ριβέρα και τη σχέση του με τη Φρίντα Κάλο

Μελόδραμα και ζωτική ενέργεια: ύμνος σε έναν ριζοσπαστικό καλλιτέχνη μέσα από τις σελίδες ενός κόμικ των Francisco de la Mora και José Luis Pescador, μια βιογραφία θορυβώδη και φρενήρη. Αυτή είναι η ζωή του Ντιέγκο Ριβέρα στην οποία φυσικά εκτός από την τέχνη του πρωταγωνιστεί και η μεγάλη και πολυτάραχη ερωτική του σχέση με τη Φρίντα Κάλο, με την οποία παντρεύτηκε δυο φορές και έζησαν θυελλώδεις καβγάδες και φλογερές επανασυνδέσεις.

Ο «βάτραχος», όπως τον αποκαλούσαν, πρωταγωνιστεί σε αυτήν τη βιογραφία σαν μαινόμενος ταύρος, που ορμάει στο ρινγκ για να τσακωθεί και κυριαρχεί σε κάθε σελίδα, παρασύροντας τον αναγνώστη στον πολύχρωμο επαναστατικό κόσμο του.

«Υπήρξαν δύο μεγάλα ατυχήματα στη ζωή μου», έλεγε η Κάλο. «Ο Ντιέγκο ήταν μακράν το χειρότερο». Σίγουρα υπάρχει υπερβολή σε αυτήν τη δήλωση, ωστόσο ήταν δυστυχισμένη κατά καιρούς ζώντας με έναν άνθρωπο που η έννοια της σύγκρουσης τον ακολουθούσε παντού.

Αν και το ταλέντο του ήταν καταπληκτικό –πήγε σε σχολή τέχνης στα 11 του χρόνια–, συχνά δυσκολευόταν να βρει τη θέση του, σε μια ζωή που βρίθει επεισοδιακών περιστατικών. Γεννημένος το 1886, ο Ριβέρα ήταν γιος ενός δημοσιογράφου που ασχολήθηκε με την επαναστατική πολιτική. Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, γνώρισε τον Λένιν στο Παρίσι και τον Στάλιν στη Μόσχα. Αργότερα, πρόσφερε καταφύγιο στον Τρότσκι κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο Μεξικό.

Οι De la Mora και Pescador επιλέγουν ή παραλείπουν διάφορα στιγμιότυπα της πλούσιας σε εμπειρίες ζωής του. Μπορεί να μην αναφέρονται εκτενώς στις εβραϊκές του ρίζες από τη μεριά της μητέρας του, αλλά παρουσιάζουν ανάγλυφα τα χρόνια του στο Παρίσι, όπου γνώρισε τον Μπρακ, τον Πικάσο και τον Μοντιλιάνι και αγκάλιασε τον κυβισμό με ένα πάθος που δεν κράτησε πολύ.

Οι γυναίκες μαγεύονται από την παρουσία του και το κόμικ παρουσιάζει σκηνές σεξ με τον Ριβέρα και τις γυναίκες που τον ερωτεύονταν συνεχώς, ενώ δεν παραλείπεται και η σχέση του με γίγαντες του καπιταλισμού όπως ο John D. Rockefeller, για λογαριασμό του οποίου έφτιαξε τις εμβληματικές τοιχογραφίες του.

Το «The History of Mexico» στο κλιμακοστάσιο του Εθνικού Παλατιού στην Πόλη του Μεξικού –η Καπέλα Σιστίνα του Ριβέρα, που χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί– βρίσκεται σε ένα «ιδιαίτερο» αφιέρωμα στις σελίδες του βιβλίου, που ξεδιπλώνουν για να δώσουν την εικόνα του περίφημου έργου που, μαζί με το εμβληματικό έργο «Pan American Unity», μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη που δημιουργήθηκε για το «Art in Action» στη Διεθνή Έκθεση Golden Gate του Treasure Island, στο Σαν Φρανσίσκο του 1940, είναι από τα κορυφαία έργα του.

Η τοιχογραφία «Pan American Unity», της οποίας ο πλήρης τίτλος είναι «The Marriage of the Artistic Expression of the North and of the South on This Continent» (Ο γάμος της καλλιτεχνικής έκφρασης του Βορρά και του Νότου σε αυτή την ήπειρο) θα είναι το μεγαλύτερο έργο τέχνης που θα εκτεθεί το 2022 στη μεγάλη αναδρομική έκθεση του έργου του Ριβέρα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φραντσίσκο.

Εικονογράφηση: José Luis Pescador

