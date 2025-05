Τι θα δούμε φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας;

Το καθιερωμένο ραντεβού με τον χορό δίνεται και φέτος στην Καλαμάτα, με ένα πρόγραμμα επετειακό και πολυσυλλεκτικό, που συνδέει τις γενιές των χορευτών και των χορογράφων και χαρίζει ανεκτίμητες στιγμές στο κοινό που φτάνει κάθε χρόνο στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για να συνδεθεί με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή χορογραφική δημιουργία.

Μπαίνοντας στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του, το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 18-27 Ιουλίου 2025, με τη χορογράφο Τζένη Αργυρίου να είναι από φέτος η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια στο τιμόνι του θεσμού.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αντιμετωπίζει τον χορό ως μια ενεργή μορφή έκφρασης και σύνδεσης, τόσο πνευματικής όσο και σωματικής, και ως θεμελιώδες στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας της Καλαμάτας, στοχεύοντας στην εξέλιξη αυτού του ζωντανού θεσμού και την εμπλοκή όλο και περισσότερων φορέων, καλλιτεχνών, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Παράλληλα, φιλοδοξεί να μην περιορίζεται στις δέκα ημέρες παραστάσεων του Ιουλίου αλλά να θέσει τα θεμέλια της διαρκούς ενεργοποίησής του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ως πλατφόρμα και πεδίο συμμετοχικής και εκπαιδευτικής δράσης με την ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας.

Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας που θέτει ως στόχο τη μετατροπή του μοναδικού στην Ελλάδα Μεγάρου Χορού σε έναν ζωντανό και ενεργό πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας και ενός Διεθνούς Κέντρου Χορού που θα κινείται ταυτόχρονα σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα και θα λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στους Έλληνες δημιουργούς, με τις φετινές επετειακές δράσεις να λειτουργούν ως πρότυπο για την ενεργοποίηση του Μεγάρου Χορού και του Διεθνούς Κέντρου Χορού όλο τον χρόνο.

Δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των συνεργασιών, το φετινό Φεστιβάλ διαμορφώνεται μέσα από συνέργειες με πολιτιστικούς φορείς, μορφωτικά ιδρύματα, δήμους, συλλόγους και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Ανώτερη Επαγγελματική της Σχολή, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Goethe, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, το Qualco Foundation, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, οι Λέσχες Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας.

Αξίζει ειδικά να αναφερθεί η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία ξεκινά στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την παρουσίαση δύο παραγωγών του Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού. Εντός των επόμενων δύο ετών, θα υλοποιηθεί μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας.

Ένας ακόμη στόχος της Τζένης Αργυρίου είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει σήμερα τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, εκτός από τα καλλιτεχνικά έργα που μιλούν αποκλειστικά μέσα από τον χορό, στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα που διευρύνουν την τέχνη της χορογραφίας, ανοίγοντας τον διάλογο με άλλες τέχνες, όπως η μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, ο κινηματογράφος και η performance. Στα σχέδια του Φεστιβάλ περιλαμβάνονται αναθέσεις για τη δημιουργία νέων έργων που συμπεριλαμβάνουν την πόλη και τους κατοίκους της, αναδεικνύουν το αστικό και φυσικό τοπίο της πόλης και εμπλέκουν τις κοινότητές της, όπως οι Λέσχες Φιλίας, οι ομάδες εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην Καλαμάτα, καθώς και η δημιουργία έργων που ενεργοποιούν το πλούσιο ιστορικό αρχείο του Φεστιβάλ.

«Στον πυρήνα του Φεστιβάλ είναι ο χορός που μιλάει για την ανθρώπινη κατάσταση, που μας συνδέει με τα βαθιά κομμάτια του εαυτού μας και που μας βοηθάει να χτίσουμε γέφυρες κατανόησης και αλληλεγγύης. Ο παλμός του Φεστιβάλ χτίζεται μέσα από τη διαδοχή των έργων, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα συλλογικό σώμα, που μας τροφοδοτεί την περιέργεια για ανακάλυψη, την επιθυμία για παρατήρηση, που διαστέλλει τον χρόνο και μας καλεί να ταξιδέψουμε από τον κόσμο του ενός καλλιτέχνη στον άλλον, για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να ξαναβρεθούμε με τους άλλους», λέει η Τζένη Αργυρίου.

Agni Papadeli Rossetou, The Day I Went All the Way Up the Mountain. Credit: Αλίνα Λέφα