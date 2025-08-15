Τήνος, Δεκαπενταύγουστος 2025. Ένα φωτορεπορτάζ

Στην Τήνο το καλοκαίρι κορυφώνεται στις 15 Αυγούστου με τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται με την απαραίτητη λαμπρότητα το μεγαλύτερο προσκύνημα του καλοκαιριού όπου χιλιάδες πιστοί απ' όλη την Ελλάδα κατακλύζουν τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας και εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ενώ ταυτόχρονα επισκέπτονται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Η φωτογράφος Έβελυν Φωσκόλου, μας παρουσιάζει μερικές φωτογραφίες της από την φετινή παραμονή του Δεκαπενταύγουστου στο νησί της.

Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου

