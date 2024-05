Milky way: Ένα ψυχεδελικό ταξίδι στο Γαλαξία μέσα από βραβευμένες φωτογραφίες

Η φωτογραφική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Capture the Atlas ανακοίνωσε τους νικητές του έβδομου ετήσιου διαγωνισμού αστροφωτογραφίας με τίτλο Milky Way photographer of the year. Φέτος, ο διαγωνισμός έλαβε 5.000 συμμετοχές και ξεχώρισε τη δουλειά 25 φωτογράφων από διάφορα σημεία του πλανήτη, από τις απομακρυσμένες ερήμους της Ατακάμα, της Σόκοτρα, της Ιορδανίας και του Ομάν μέχρι τα χαμένα τοπία της Παταγονίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον Γαλαξία μας ανάμεσα σε εντυπωσιακούς παγετώνες, ηφαίστεια, βουνά και παραλίες, αντιπαραβάλλοντας τη θολή ζώνη των μακρινών άστρων με τη ζωή στη Γη.

Οι σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές μπορούν να αποτυπώσουν ζωντανές λεπτομέρειες και χρώματα στον νυχτερινό ουρανό που ξεπερνούν αυτό που μπορούν να αντιληφθούν τα μάτια μας. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να αναγνωρίσουν τον «φωτογράφο του οποίου το όραμα, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα ζωντανεύουν την εικόνα».

Η καλύτερη εποχή για τους επίδοξους αστροφωτογράφους κυμαίνεται από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο στο βόρειο ημισφαίριο και από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο στο νότιο ημισφαίριο. Ιδανικό για να δείτε και να φωτογραφίσετε τον Γαλαξία μας είναι συνήθως μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, όταν οι ώρες ορατότητας είναι στο μέγιστο και στα δύο ημισφαίρια - μακριά από περιοχές που μολύνονται από το φως, όπως οι πόλεις, και κατά προτίμηση στο μεγαλύτερο δυνατόν υψόμετρο.

Αγριολούλουδα ανθίζουν στην έρημο, Πολιτειακό πάρκο Goblin Valley, Γιούτα. Φωτ.: Marcin Zajac/2024 Milky Way photographer of the year

Mungo Dreamtime | Εθνικό πάρκο Mungo, NSW, Αυστραλία. Φωτ.: John Rutter/2024 Milky Way photographer of the year

Caradhras, ο Γαλαξίας πάνω από το πέρασμα Vršič. Φωτ.: John Rutter/2024 Milky Way photographer of the year

Καταφύγιο προστασίας Rainbow Valley, Βόρεια Επικράτεια | Αυστραλία, Φωτ.: Baillie Farley/2024 Milky Way photographer of the year

Ανθισμένο δέντρο, Νήσος Σοκότρα, Υεμένη. Φωτ.: Rositsa Dimitrova/2024 Milky Way photographer of the year Lupine Dreams, Ανατολική Σιέρα, Καλιφόρνια. Φωτ.: Brandt Ryder/2024 Milky Way photographer of the year

Η ματαιότητα της ζωής | Έρημος Wadi Rum, Ιορδανία. Φωτ.: Mihail Minkov/2024 Milky Way photographer of the year

Ένα ξεκάθαρο καλωσόρισμα, Laguna de los Tres, Παταγονία, Αργεντινή. Φωτ.: Francesco Dall’Olmo/2024 Milky Way photographer of the year

Ατμοσφαιρικά πυροτεχνήματα | Dordogne, Γαλλία. Φωτ.: Julien Looten/2024 Milky Way photographer of the year

Bluff Hut, Mungo River Valley, Δυτική Ακτή, Νέα Ζηλανδία. Φωτ.: Rachel Roberts/2024 Milky Way photographer of the year

Γαλάζια λιμνοθάλασσα κάτω από τα αστέρια, Έρημος Ατακάμα, Χιλή. Φωτ.: Yuri Beletsky/2024 Milky Way photographer of the year

Mother Juniper, Jebel Shams, Ομάν. Φωτ.: Benjamin Barakat/2024 Milky Way photographer of the year

Το Tajinaste, Mirador el Tabonal Negro, Τενερίφη, Ισπανία. Φωτ.: Maximilian Höfling/2024 Milky Way photographer of the year

Λίμνη Lightning, Aoraki/Mount Cook, Νέα Ζηλανδία. Φωτ.: Tom Rae/2024 Milky Way photographer of the year