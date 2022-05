Athens Photo World 2022: Το μεγάλο φεστιβάλ για το φωτορεπορτάζ επιστρέφει για 4η χρονιά στην Αθήνα

Έχοντας πλέον διανύσει την πρώτη τριετία του, ξεκίνώντας το 2019 με την πολύτιμη βοήθεια του αείμνηστου Γιάννη Μπεχράκη και την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Athens Photo World επιστρέφει για τέταρτη πλέον χρονιά και συνεχίζει την εκθεσιακή και εκπαιδευτική του δράση με γνώμονα πάντα την προβολή του σύγχρονου φωτορεπορτάζ και την καθιέρωση της Αθήνας ως έναν από τους σημαντικούς Ευρωπαϊκούς πόλους.

Το δεκαήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του φετινού APW θα διαρκέσει από τις 20 μέχρι και τις 29 Μαΐου, ενώ το ευρύτερο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει και δράσεις εκτός του Αθηναϊκού κέντρου και θα επεκταθεί χρονικά μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού.

Το Athens Photo World 2022 πραγματοποιεί και πάλι μια σειρά εκθέσεων και δράσεων που στόχο έχουν την ανάδειξη της δουλειάς των φωτορεπόρτερ και της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση της εικόνας του κόσμου μας και της ιστορίας εν τη γενέσει της, σε καιρούς πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών και ανακατατάξεων.

Πρώτος σταθμός της φετινής διοργάνωσης είναι και πάλι η σημαντικότερη διεθνής έκθεση φωτορεπορτάζ, το World Press Photo 2022 που θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Φέτος η έκθεση έρχεται με ανανεωμένο σχεδιασμό, μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων και μια νέα υπηρεσία για τους θεατές, την φωνητική ξενάγηση μέσω εφαρμογής που θα μπορεί ο επισκέπτης να κατεβάσει επιτόπου στο κινητό τηλέφωνό του και να έχει ηχητική περιγραφή και εξιστόρηση των γεγονότων ή της εμπειρίας του κάθε φωτορεπόρτερ στα αγγλικά και στα ελληνικά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στους βραβευμένους φωτογράφους βρίσκεται και ένας Έλληνας φωτορεπόρτερ. Ο Κωνσταντίνος Τσακαλίδης με την φωτογραφία του από τις πυρκαγιές στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2021 διακρίθηκε σε νικητή Ευρώπης.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 20 Μαΐου μέχρι και 11 Ιουνίου.

Amber Bracken: World Press Photo of the Year 2022. Kamloops Residential School (Οικοτροφείο Kamloops) © Amber Bracken, για τους The New York Times, Βρετανική Κολομβία, 19 Ιουνίου 2021