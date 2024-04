Μήπως το Coachella 2024 είναι το τέλος μιας εποχής;

Όπως όλα τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, αλλά ίσως σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, το Coachella δεν αφορά αποκλειστικά τη μουσική. Διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαδοχικά Σαββατοκύριακα του Απριλίου στους αχανείς χώρους του Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια, έχει γίνει παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τη μόδα, τις διασημότητες και τις διαφημιστικές ενέργειες εταιρειών: οι φετινοί "συνεργάτες" είναι μια σειρά από γνωστά ονόματα, όπως η BMW, η Coca-Cola, η Heineken, η Neutrogena και το YouTube. "Από την άποψη της προώθησης των τάσεων στην ποπ κουλτούρα και της [επιθυμίας] των ανθρώπων να το παρακολουθήσουν, πιστεύω ότι το Coachella είναι το πιο σημαντικό μουσικό φεστιβάλ στις ΗΠΑ και ίσως στον κόσμο", λέει στο BBC ο Hugh McIntyre, μουσικός δημοσιογράφος του Forbes.

Ωστόσο, η τελευταία επάνοδος του Coachella Valley Music and Arts Festival -για να χρησιμοποιήσουμε τον πλήρη τίτλο της εκδήλωσης- δεν μοιάζει με την καλογυαλισμένη μηχανή των προηγούμενων ετών. Λίγο μετά την έναρξη του πρώτου Σαββατοκύριακου στις 12 Απριλίου, οι αναφορές για ατυχήματα και αστοχίες άρχισαν να διοχετεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρώτη ημέρα, καλλιτέχνες όπως η Sabrina Carpenter, οι The Japanese House και η Lana Del Rey αντιμετώπισαν επίμονα προβλήματα με τον ήχο, μεταξύ των οποίων και μικροφωνικές διακοπές. Στη δεύτερη ημέρα, το DJ set της Grimes ήταν τόσο προβληματικό που μετά ζήτησε συγγνώμη για τις "μεγάλες τεχνικές δυσκολίες", ενώ οι Blur αντιμετωπίστηκαν με συντριπτική αδιαφορία. Κάποια στιγμή, ο frontman του συγκροτήματος Damon Albarn προσπάθησε να ξεσηκώσει το κοινό λέγοντας: "Δεν θα μας ξαναδείτε ποτέ, οπότε μπορείτε κάλλιστα να το τραγουδήσετε". Ο μουσικός δημοσιογράφος Rhian Daly, ο οποίος βρέθηκε στο Coachella το περασμένο Σαββατοκύριακο, λέει ότι ενώ η Del Rey και οι άλλοι headliners Tyler, the Creator και Doja Cat "έδωσαν σπουδαία σετ στην αρχή του προγράμματος", τα πλήθη "ήταν εν γένει υποτονικά τόσο σε μέγεθος όσο και σε ανταπόκριση".

Δυστυχώς, η φετινή διοργάνωση άρχισε να συγκεντρώνει αρνητική δημοσιότητα πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες την περασμένη Παρασκευή. Τον Ιανουάριο, το SFGate ανέφερε ότι το Coachella 2024 πλήττεται από τις πιο χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων του φεστιβάλ εδώ και μια δεκαετία. Τα πράγματα βελτιώθηκαν, αλλά σύμφωνα με το Billboard, μόνο το 80% των 250.000 διαθέσιμων εισιτηρίων εξαντλήθηκε πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, το οποίο είναι "14%-17% χαμηλότερο" σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, το Billboard σημείωσε ότι ακόμη και με αυτή την υποχώρηση, "το Coachella παραμένει το πιο πολυσύχναστο και πιο κερδοφόρο ετήσιο φεστιβάλ στη Βόρεια Αμερική".

Doja Cat

Όπως και άλλα κορυφαία φεστιβάλ, το Coachella δυσκολεύεται να προσελκύσει κόσμο εν μέρει λόγω του κόστους. Φέτος, το φθηνότερο τριήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου κοστίζει 499 δολάρια συν τα τέλη - τα ίδια με το 2023, αν και 50 δολάρια περισσότερα από το 2022. "Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν είναι απαραίτητα η τιμή του εισιτηρίου που είναι απαγορευτική", λέει ο McIntyre. "Είναι περισσότερο το κόστος της μετάβασης στην Καλιφόρνια και της διαμονής μόλις φτάσετε εκεί". Με την προϋπόθεση ότι έχετε πρόσβαση σε όχημα, μπορείτε να αγοράσετε μία από τις θέσεις "car camping" της Coachella με επιπλέον 150 δολάρια: αυτό το κατ' αποκοπήν τέλος καλύπτει όσα άτομα χωράνε σε μια σκηνή. Αν όχι, θα πρέπει να πληρώσετε για ένα ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα στην περιοχή του Indio και στη συνέχεια να πληρώσετε για τη μεταφορά σας στο Empire Polo Club κάθε μέρα. Μόλις συνυπολογίσετε το κόστος των τροφίμων και των ποτών στο χώρο, ο McIntyre λέει ότι ένα Σαββατοκύριακο στο Coachella μπορεί "εύκολα να φτάσει σε χιλιάδες δολάρια ανά άτομο".

Συν τοις άλλοις, η κακή φήμη του Coachella ως παράδεισος για τους influencers έχει ίσως δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα με την εικόνα του. "Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ότι πρέπει να "πουλάς μούρη" στο Coachella, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο σε οποιοδήποτε μουσικό φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου", λέει ο Daly. "Μπορεί να θέλετε να επιδεικνύετε το γεγονός ότι καταφέρατε να πάρετε ένα εισιτήριο για το Glastonbury, αλλά το Coachella, έχει περισσότερο να κάνει με το στάτους και τις συμπάθειες". Τέλος υπάρχει μεγάλη πίεση για να ντυθείς όπως πρέπει στο Coachella. "Οι άνθρωποι αφιερώνουν πολύ χρόνο, ενέργεια και χρήματα προκειμένου να επιμεληθούν την εμφάνισή τους για το Σαββατοκύριακο", λέει.

Η Lauryn Hill εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του set του YG Marley.

Οι καλλιτέχνες με πραγματικά παγκόσμια απήχηση είναι όλο και πιο λίγοι

Όλα τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ δίνουν την ίδια δύσκολη μάχη σε μια εποχή που οι θεατές το βλέπουν να γίνεται μπροστά στα μάτια τους. Το Billboard αναφέρει ότι οι ανταγωνιστές του, όπως το Governors Ball της Νέας Υόρκης, που πραγματοποιείται τον Ιούνιο, και το Lollapalooza του Σικάγο, που ακολουθεί τον Αύγουστο, έχουν επίσης αδιάθετα εισιτήρια. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι ως ηγέτης της αγοράς, το Coachella θα έπρεπε να έχει κάποιο προβάδισμα. Η συντάκτρια και συγγραφέας Courtney E Smith, συγγραφέας του βιβλίου Record Collecting for Girls, πιστεύει ότι το μεγα-φεστιβάλ της Καλιφόρνια αντιμετωπίζει πρόβλημα από την " βραδεία αποκέντρωση" της μουσικής. Επειδή οι φαν έχουν πρόσβαση σε περισσότερους καλλιτέχνες από ποτέ στην εποχή του streaming, οι παραδοσιακοί πυλώνες της βιομηχανίας, όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι δισκογραφικές εταιρείες, έχουν λιγότερη επιρροή. Για το λόγο αυτό, οι καλλιτέχνες με πραγματικά καθολική απήχηση - το είδος που χρειάζεται η Coachella για να εγγυηθεί το sold-out - είναι όλο και πιο λίγοι.

Οι φετινοί headliners - Lana Del Rey, Tyler, the Creator και Doja Cat - είναι όλοι τους τεράστια ονόματα, αλλά ο Smith πιστεύει ότι μπορεί να μην έχουν αιχμαλωτίσει τη συλλογική φαντασία στον ίδιο βαθμό με προηγούμενες συμμετοχές σούπερ σταρ. "Δεν υπάρχει φέτος Lady Gaga, Beyoncé, Bad Bunny ή Harry Styles", λέει. Ο προγραμματισμός μιας εκδήλωσης της κλίμακας της Coachella είναι μια απίστευτα δύσκολη, διαρκώς μεταβαλλόμενη πράξη ακροβασίας. Στο παρελθόν, το Coachella έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες επικρίσεις με πολλά άλλα μουσικά φεστιβάλ - συγκεκριμένα, ότι τα line-ups του είναι πολύ λευκά και ανδροκρατούμενα. Αν και υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης από αυτή την άποψη, οι διοργανωτές έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ποικιλομορφίας του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Το 2018, η Beyoncé έγινε η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που έγινε headliner- στη συνέχεια, την επόμενη χρονιά, η Ariana Grande έγινε μόλις η τέταρτη γυναίκα headliner οποιασδήποτε εθνικότητας από τότε που ξεκίνησε το Coachella το 1999. (Εκείνη την εποχή, οι άλλες ήταν η Lady Gaga και η Björk, η οποία το έκανε δύο φορές).

Οι θαυμαστές ακούνε τους Justice να παίζουν στη σκηνή του Coachella την Παρασκευή.

Αλλά επειδή το Coachella πραγματοποιείται νωρίς στη σεζόν των φεστιβάλ, οι διοργανωτές του έδιναν πάντα στον εαυτό τους την επιπλέον πρόκληση να " καθορίζουν τις τάσεις" στη σκηνή της ζωντανής μουσικής. "Το line-up εισάγει πάντα το καλύτερο της χρονιάς για το υπόλοιπο της χρονιάς", σχολίασε η Katy Perry το 2015, άποψη με την οποία συμφωνεί σε γενικές γραμμές και ο Smith. "Οι bookers είναι γνωστοί για το ότι ανεβάζουν ενδιαφέροντα σχήματα σε κορυφαίες θέσεις και επανενώνουν συγκροτήματα", λέει. Αλλά από αυτή την άποψη, το άγγιγμά τους μπορεί να φθίνει: το περασμένο Σαββατοκύριακο το πολυδιαφημισμένο comeback των No Doubt μετά από εννέα χρόνια δεν έγινε δεκτή με τον ενθουσιασμό που θα ήλπιζαν οι διοργανωτές.

Όταν ανακοινώνεται το line-up του Coachella, γίνεται θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Το 2017, ο συνιδρυτής του φεστιβάλ Paul Tollett προκάλεσε αίσθηση όταν δήλωσε στο The New Yorker ότι, υποθετικά μιλώντας, δεν θα έκλεινε την Kate Bush επειδή "κανείς δεν πρόκειται να την καταλάβει". Η αποτυχία του να κατανοήσει την απήχηση μιας εξαιρετικά επιδραστικής και δυσπρόσιτης μορφής του alt-rock φανερώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Το Coachella, που ξεκίνησε από την Goldenvoice, μια εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών με έδρα την Καλιφόρνια, το 1999, ήταν πάντα πιο εμπορικό και λιγότερο προϊόν αντικουλτούρας από άλλα εμβληματικά φεστιβάλ, όπως το Burning Man στη Νεβάδα και το Glastonbury στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2017, ο Philip Anschutz, ιδρυτής της The Anschutz Corporation, στην οποία ανήκει η μητρική εταιρεία του φεστιβάλ AEG Live, απέρριψε ως "ψεύτικες ειδήσεις" τις αναφορές ότι το ίδρυμα είχε κάνει δωρεές σε πολιτικούς σχηματισμούς με αντι-LGBTQ+ ατζέντα. Αυτό συνέβαλε στην αίσθηση ορισμένων ότι, σε πλήρη αντίθεση με ορισμένα φεστιβάλ, το Coachella δεν είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να " την πέσετε σε άντρες" - αν είστε άντρας.

Οι Justice.

Παρόλα αυτά, ο Daly πιστεύει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για "το θάνατο της Coachella" είναι "αδικαιολόγητη". Σίγουρα, το γεγονός ότι το φετινό φεστιβάλ προσελκύει τόση προσοχή υποδηλώνει, τουλάχιστον, ότι παραμένει επίκαιρο και ικανό να ανακτήσει τη λάμψη του. Για τον Daly, το κλειδί είναι οι διοργανωτές να σκεφτούν προσεκτικά πώς θα μοιάζει το κοινό του Coachella τα επόμενα χρόνια. "Αισθάνομαι ότι το κοινό θα μπορούσε να περνάει κάτι σαν περίοδο μετεξέλιξης, όπου μια γενιά παραδίδει τη σκυτάλη σε μια νεότερη", λέει. Η Daly σημειώνει ότι ειδικά φέτος, τα "σετ με επίκεντρο τον χορό" από καλλιτέχνες όπως η Peggy Gou και οι Justice έχουν προσελκύσει "την περισσότερη ενέργεια και τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό" από τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Empire Polo Club καθώς το Coachella 2024 ξεκινά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του.

Blur Chappell Roan

Vampire Weekend

Tyler, the Creator.

Θαυμαστές παρακολουθούν την εμφάνιση του Bizarrap.

The Aquabats.

O Tony Kanal των No Doubt. Bleachers

Bleachers

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Η Shakira ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του σετ του Bizarrap στο Coachella την Παρασκευή. Η Wenddy Escobedo of Indio κουνάει μια μεξικανική σημαία κατά τη διάρκεια του σετ των Bizarrap στο Coachella την Παρασκευή.

Θαυμαστές κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Chappell Roan.

Ice Spice.

Ο Jayden Becker-Norman χορεύει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης των Le Sserafim.

Le Sserafim.

Ο Brandon και η Kari Bulat χορεύουν μαζί στο Do LaB.

Θαυμαστές των No Doubt κρατάνε πανό. Gwen Stefani.

Billie Eilish

Η σιλουέτα ενός θαυμαστή στο σούρουπο.

Θαυμαστής κρατάει άλμπουμ της Lana del Ray. Θαυμάστρια της Sabrina Carpenter

Bebe Rexha.

J Balvin.

Renee Rap

Ο ήλιος δύει στο Coachella το Σάββατο. Taking Back Sunday

Με στοιχεία από το BBC