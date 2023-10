Η ασεβής τέχνη της Σάρα Λούκας στην Tate Britain

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ από τότε που η Σάρα Λούκας συμμετείχε στη θρυλική πλέον ομαδική έκθεση «Freeze» (1988), που διοργάνωσε ο Ντέμιεν Χιρστ στο Surrey Docks του Λονδίνου.

Τότε ήταν μέλος της ομάδας Young British Artists, που άρχισε να εκθέτει μαζί στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεσηκώνοντας θύελλα στον κόσμο της τέχνης. Σήμερα, η Σάρα Λούκας είναι από τους καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ντέμιεν Χιρστ δηλώνει ότι τη λατρεύει και θεωρείται ο μεγαλύτερος συλλέκτης των έργων της. «Ο κόσμος της Λούκας ήταν ο πιο άγριος από όλων των Νέων Βρετανών Καλλιτεχνών, έκανε σκληρά πάρτι και τέχνη που ήταν προκλητική και μερικές φορές πραγματικά σοκαριστική», έγραφε το 2011 στην «Guardian» η Aida Edemariam.

Όταν η Λούκας εισέβαλε το 1990 στον κόσμο της τέχνης, χρησιμοποίησε τα ταμπλόιντ της βρετανικής δημοσιογραφίας (που ήταν στα «καλύτερά τους» και πιο κίτρινα από ποτέ) σε απρόσμενα κολάζ, αλλά και υλικά όπως έπιπλα, ρούχα, τρόφιμα, τσιγάρα, λαχανικά, σάπια κρέατα και κάλτσες, σε αποπροσανατολιστικά, συγκρουσιακά ταμπλό που αμφισβητούσαν με τόλμη τους κοινωνικούς κανόνες.

Sarah Lucas, Fat, Forty and Flab-ulous, 1990. Collection Museum of Contemporary Art Chicago, Gift of the D.Daskalopoulos Collection donated jointly to the Museum of Contemporary Art Chicago and the Solomon R. Guggenheim Museum, 2022. Courtesy the artist and Sadie Coles HQ, London © Sarah Lucas