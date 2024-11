Chryssa, Takis και Stephen Antonakos «συνομιλούν» με νεότερους καλλιτέχνες σε μια έκθεση για το φως

Δημήτρης Εφέογλου, Χωρίς τίτλο, 2021. Από τη σειρά One Last Look, Οil stick, λάδι, ακρυλικό, χαρτί και αλουμίνιο, 240 x 150 εκ. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της γκαλερί Ζουμπουλάκη