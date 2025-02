Θέλετε και άλλο αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Λιντς; Ετοιμαστείτε, έρχεται!

To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει ένα πλήρες αφιέρωμα στον αγαπημένο του σκηνοθέτη, προβάλλοντας όλες του τις ταινίες σε εντυπωσιακά αποκατεστημένες κόπιες, τις περισσότερες από τις οποίες επέβλεψε και ενέκρινε ο ίδιος ο Ντέιβιντ Λιντς. Το αφιέρωμα με τίτλο DAVID LYNCH: THE COMPLETE FILMOGRAPHY παίρνει τη σκυτάλη από τον τριήμερο μαραθώνιο προβολών στη Στέγη που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και, σε συνεργασία με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μεταφέρει και απλώνει σε δύο κινηματογραφικές αίθουσες τη μεγάλη αθηναϊκή γιορτή, προς τιμήν αυτής της τόσο μοναδικής προσωπικότητας του παγκόσμιου σινεμά.

Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως και τις 24 Φεβρουαρίου στις αίθουσες ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1 και CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 και «αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σ’ έναν από τους μεγάλους ήρωες των Νυχτών Πρεμιέρας, μια ανεπανάληπτη και σεισμικής ισχύος μορφή καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλο σημάδι στον σύγχρονο πολιτισμό και τη ζωή μας», όπως λένε οι διοργανωτές.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας θα προβάλλουν τις 8 από τις 10 ταινίες του Λιντς στην εκθαμβωτική 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση τους, για την οποία συνεργάστηκε και έδωσε τη συγκατάθεσή του ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Στη διάρκεια του αφιερώματος, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και τις 10 μεγάλου μήκους ταινίες της φιλμογραφίας του Ντέιβιντ Λιντς. Τις 8 από αυτές τις ταινίες οι Νύχτες Πρεμιέρας θα τις προβάλλουν στην εκθαμβωτική 4Κ ψηφιακή αποκατάστασή τους, για την οποία συνεργάστηκε και έδωσε τη συγκατάθεσή του ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ στις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία την οποία θαυμαστές παγκοσμίως γιορτάζουν ως Twin Peaks Day, θα προβληθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας η ταινία «Twin Peaks International Pilot», ο σκηνοθετημένος από τον Λιντς, δίωρος, εκτενής και με εναλλακτικό φινάλε πιλότος της σειράς που άλλαξε για πάντα το τηλεοπτικό τοπίο.

Τις προβολές θα προλογίζουν αγαπημένα μέλη της κινηματογραφικής και πολιτιστικής κοινότητας.

Eraserhead (1977)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Τζακ Νανς, Σάρλοτ Στιούαρτ, Αλεν Τζόζεφ. Διάρκεια: 89'

«Eraserhead»: Χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί και με το που εμφανίστηκε δεν άργησε να αναγορευτεί στο απόλυτο μεταμεσονύκτιο cult movie.

Χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί και με το που εμφανίστηκε δεν άργησε να αναγορευτεί στο απόλυτο μεταμεσονύκτιο cult movie. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Αδύνατο να περιγραφεί, αυτοβιογραφικό σε πολλά του σημεία, το εξπρεσιονιστικό ντεμπούτο του Ντέιβιντ Λιντς δεν είναι μια απλή ταινία, αλλά μια στοιχειωτική εμπειρία. Μέσα από τη βουτιά στον υπαρξιακό εφιάλτη ενός άντρα, περικυκλωμένου από ένα απόκοσμο βιομηχανικό σκηνικό και αντιμέτωπου με ενήλικες αγωνίες, ο Λιντς όχι απλά χαρίζει στο σινεμά το πρώτο ατόφια σουρεαλιστικό δημιούργημά του, αλλά και εισάγει το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο σύμπαν που προκαλεί δέος κυρίως επειδή επικοινωνεί αποκλειστικά με τη γλώσσα και τη λογική των ονείρων. Λουκάς Κατσίκας

The Elephant Man | Ο Άνθρωπος Ελέφαντας (1980)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Τζον Χερτ, Άντονι Χόπκινς, Αν Μπάνκροφτ, Τζον Γκίλγκουντ. Διάρκεια: 124'

«The Elephant Man»: H πρώτη mainstream δημιουργία του Λιντς αποκαλύπτει μια συναισθηματική και άκρως ουμανιστική πλευρά την οποία στο εξής ο σκηνοθέτης μόνο σποραδικά θα αποκάλυπτε στις ταινίες του.

Καλλιτεχνικός και εισπρακτικός θρίαμβος, που έκανε το όνομα του Λιντς συνείδηση σε ένα ευρύτερο κοινό και τον βοήθησε να βρει παγκόσμια καταξίωση, ο υποψήφιος για 8 Όσκαρ «Άνθρωπος Ελέφαντας» διηγείται την αληθινή ιστορία του Τζον Μέρικ: ενός φρικτά παραμορφωμένου εκ γενετής άντρα (τον υποδύεται εκπληκτικά ο Τζον Χερτ, πίσω από βαρύ και επίπονο μακιγιάζ), ο οποίος διάγει μια θλιβερή σύντομη ζωή σε μια βικτωριανή Αγγλία που αντιμετωπίζει βάναυσα την διαφορετικότητά του. Συγκινητική με ένα τρόπο στον οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί, η πρώτη mainstream δημιουργία του Λιντς αποκαλύπτει μια συναισθηματική και άκρως ουμανιστική πλευρά την οποία στο εξής ο σκηνοθέτης μόνο σποραδικά θα αποκάλυπτε στις ταινίες του, οδηγώντας ταυτόχρονα τον θεατή σε ένα αξέχαστο ταξίδι που ξεκινά από την αποστροφή και την κλινική περιέργεια για να κορυφωθεί στη συμπόνια, την κατανόηση και την αγάπη. Λουκάς Κατσίκας

Dune (1984)

4K Restoration

Πρωταγωνιστούν: Κάιλ ΜακΛάχλαν, Στινγκ, Βιρτζίνια Μάντσεν, Πάτρικ Στιούαρτ, Φρανσέσκα Ανις, Μαξ φον Σίντοφ, Ντιν Στόκγουελ. Διάρκεια: 140'

Το «Dune» παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα χαμένα στοιχήματα του σινεμά.

Ηχηρή αποτυχία στην εποχή της, η οποία όμως έμελλε να συναντήσει αρκετούς ένθερμους υποστηρικτές μέσα στα επόμενα χρόνια, η διαστημική όπερα του Ντέιβιντ Λιντς επιχειρούσε το ακατόρθωτο: να χωρέσει το λαβυρινθώδες και ογκώδες λογοτεχνικό έπος του Φρανκ Χέρμπερτ και τη μυητική διαγαλαξιακή οδύσσεια του Πολ Ατρείδη στις διαστάσεις μιας κανονικής ταινίας, δαπανηρής σε κόστος, εντυπωσιακής σε μέγεθος και θέαμα, πιστής στο βιβλίο αλλά και άνισης σε σύνολο. Γεμάτο από τις υπέροχες εκκεντρικότητες του σκηνοθέτη, ερμηνευμένο από ένα φοβερό επιτελείο ηθοποιών και με αξιομνημόνευτες επιμέρους σκηνές, το «Dune» παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα χαμένα στοιχήματα του σινεμά. Λουκάς Κατσίκας

Blue Velvet | Μπλε Βελούδο (1986)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Κάιλ ΜακΛάχλαν, Λόρα Ντερν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Ντένις Χόπερ. Διάρκεια: 120'

Το αριστούργημα της καριέρας του Λιντς, το «Blue Velvet» παραμένει μια από τις σπουδαιότερες, πιο πολυεπίπεδες και πιο ριζοσπαστικές δημιουργίες του αμερικανικού σινεμά.

Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για το σοκ που προκάλεσε το «Μπλε Βελούδο» όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις αίθουσες και κανείς δεν συνήλθε ποτέ από αυτό. Συνδυασμός μοντέρνου νουάρ και ψυχοσεξουαλικού θρίλερ, με έναν αξέχαστο Ντένις Χόπερ σε ρόλο κακού και σκηνές που προκάλεσαν δικαιολογημένα αίσθηση στην εποχή τους, το αριστούργημα της καριέρας του Λιντς παραμένει μια από τις σπουδαιότερες, πιο πολυεπίπεδες και πιο ριζοσπαστικές δημιουργίες του αμερικανικού σινεμά, καταλήγοντας να διεκδικήσει Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας – μια από τις πιο ανοιχτόμυαλες και προοδευτικές υποψηφιότητες στα χρονικά του θεσμού.

Λουκάς Κατσίκας

Wild at Heart | Ατίθαση Καρδιά (1990)

Digital Restoration

Πρωταγωνιστούν: Νίκολας Κέιτζ, Λόρα Ντερν, Γουίλεμ Νταφό, Ντάιαν Λαντ, Χάρι Ντιν Στάντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι. Διάρκεια: 125'

Η πιο παροξυσμική δημιουργία του Λιντς, το «Wild at Heart» ενώνει φετιχιστικά τον ρομαντισμό, τη διαστροφή, το σεξ, τη βία, τον παραμυθένιο «Μάγο του Οζ» και το rock ‘n’ roll σε ένα κοκτέιλ μολότοφ που ο σκηνοθέτης αφήνει να εκραγεί στην οθόνη.

Ένα σακάκι από φιδίσιο δέρμα. Ένα ξεσκέπαστο αμάξι που διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο με το γκάζι πατημένο τέρμα. Ένας άντρας που τραγουδά το «Love Me Tender», ανεβασμένος στο καπό ενός αυτοκινήτου. Μια γυναίκα «πιο καυτή κι από την άσφαλτο της Τζόρτζια». Και δυο κυνηγημένοι εραστές, που θα χρειαστεί να διανύσουν αμέτρητα χιλιόμετρα μέχρι να κατορθώσουν να βρουν καταφύγιο για την αγάπη τους. Φτιαγμένη από γνήσιο κινηματογραφικό πάθος, η πιο παροξυσμική δημιουργία του Λιντς ενώνει φετιχιστικά τον ρομαντισμό, τη διαστροφή, το σεξ, τη βία, τον παραμυθένιο «Μάγο του Οζ» και το rock ‘n’ roll σε ένα κοκτέιλ μολότοφ που ο σκηνοθέτης αφήνει να εκραγεί στην οθόνη. Το κάνει όμως με την ηδονή ενός παιχνιδιάρη σαμποτέρ που του αρέσει να παγιδεύει με νάρκες μια ιστορία αγάπης και παρανομίας, με τον ίδιο τρόπο που λατρεύει να ακολουθεί τους γεμάτους αθωότητα ήρωές του στο ξέφρενο ταξίδι το οποίο πραγματοποιούν. Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών το 1990.

Λουκάς Κατσίκας

Twin Peaks: Fire Walk with Me | Ο Ύποπτος Κόσμος του Τουίν Πικς (1992)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Σέριλ Λι, Ρέι Γουάιζ, Μόιρα Κέλι, Κρις Αιζακ, Γκρέις Ζαμπρίσκι, Ντέιβιντ Μπόουι. Διάρκεια: 134'

«Twin Peaks: Fire Walk with Me»: Το κοινό της γύρισε επιδεικτικά την πλάτη, ενώ οι κριτικοί στάθηκαν επιθετικοί, η πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών συνοδεύτηκε από γιουχαρίσματα και ελάχιστοι φάνηκαν διατεθειμένοι να συγχωρήσουν στον σκηνοθέτη ένα τόσο εφιαλτικό κινηματογραφικό αντίστοιχο στην αγαπημένη τους τηλεοπτική σειρά.

Αν γύριζε κανείς τον χρόνο πίσω στο 1992, τη χρονιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία, θα έμενε σοκαρισμένος από τη συντονισμένα αρνητική και σχεδόν εχθρική αντίδραση που υπήρξε εναντίον της. Το κοινό της γύρισε επιδεικτικά την πλάτη, οι κριτικοί στάθηκαν επιθετικοί, η πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών συνοδεύτηκε από γιουχαρίσματα και ελάχιστοι φάνηκαν διατεθειμένοι να συγχωρήσουν στον σκηνοθέτη ένα τόσο εφιαλτικό κινηματογραφικό αντίστοιχο στην αγαπημένη τους τηλεοπτική σειρά. Να όμως που, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ταινίες του Λιντς, έτσι και με το «Fire Walk With me» ο χρόνος υπήρξε δίκαιος: η ταινία αναγνωρίζεται πλέον ως το κρυμμένο αριστούργημα στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Και γίνεται πια πιο εύκολα αντιληπτό ότι το τελευταίο επταήμερο ζωής της Λόρα Πάλμερ (η ταινία αποτελεί prequel στο τηλεοπτικό «Twin Peaks») όχι μόνο έδινε σπαρακτική φωνή σε μια ηρωίδα η οποία στη σειρά ουδέποτε αποκτούσε υπόσταση, αλλά και γινόταν μια προσωπική κατάθεση οδύνης και ιλιγγιώδους αυτοκαταστροφής, η συγκλονιστική κατάβαση σε μια επίγεια κόλαση ανείπωτων τρόμων και τραυμάτων που ελλοχεύουν στις καθώς πρέπει κοινωνίες των ανθρώπων. Αξέχαστη ερμηνεία από τη Σέριλ Λι. Λουκάς Κατσίκας

Lost Highway | Χαμένη Λεωφόρος (1997)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Πούλμαν, Πατρίσια Αρκέτ, Μπαλτάζαρ Γκέτι, Ρόμπερτ Λότζια, Ρόμπερτ Μπλέικ. Διάρκεια: 135'

«Lost Highway»: Υποτιμήθηκε αδίκως στην εποχή της, σήμερα τοποθετείται επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες δημιουργίες του Λιντς.

Υποτιμήθηκε αδίκως στην εποχή της, σήμερα τοποθετείται επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες δημιουργίες του Λιντς. Αυτή η δαιμόνια άσκηση υποβολής διηγείται την αλλόκοτη ιστορία ενός σαξοφωνίστα ο οποίος φυλακίζεται για το φόνο της γυναίκας του και κάποιο βράδυ στο κελί του μεταμορφώνεται μυστηριωδώς σε έναν άγνωστο νεαρό. Ο σκηνοθέτης ζητά από τους θεατές του να υποδεχτούν αυτό το αφηγηματικό παράδοξο και να αποκωδικοποιήσουν μόνοι τα αινίγματα που επιφυλάσσει η πλοκή μιας μεταμφιεσμένης ταινίας τρόμου που κατορθώνει να αναπαραστήσει με όρους φιλμικούς (και ολότελα συναρπαστικούς) μια κατάσταση βγαλμένη από τις σελίδες των βιβλίων της ψυχανάλυσης. Λουκάς Κατσίκας

The Straight Story (1999)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, Σίσι Σπέισεκ, Χάρι Ντιν Στάντον, Έβερετ ΜακΓκιλ. Διάρκεια: 112'

«The Straight Story»: O πιο απροσδόκητος και συναισθηματικά γενναιόδωρος σταθμός της καριέρας του Ντέιβιντ Λιντς παραμένει και η τρανότερη απόδειξη του καλλιτεχνικού εύρους που είχε ως σκηνοθέτης.

Ο πιο απροσδόκητος και συναισθηματικά γενναιόδωρος σταθμός της καριέρας του Ντέιβιντ Λιντς παραμένει και η τρανότερη απόδειξη του καλλιτεχνικού εύρους που είχε ως σκηνοθέτης. Μακριά από τα εφιαλτικά οράματα των περισσότερων δημιουργιών του, ο Λιντς γυρίζει μια ταινία στην οποία το εύρημα ενός 73χρονου που ξεκινά ένα ταξίδι πολλών μιλίων, ανεβασμένος σε μία μηχανή του γκαζόν, είναι το μοναδικό παράδοξο. Βασισμένο σε αληθινά περιστατικά, το «Straight Story» στέλνει χαμογελαστό τον ηλικιωμένο ήρωά του σε μία σχεδόν ακατόρθωτη οδύσσεια έξι εβδομάδων και 500 μιλίων προκειμένου να συναντήσει και να συμφιλιωθεί με τον αδερφό που χρόνια έχει να δει. Η διαδρομή του γίνεται ένα λυρικό οδοιπορικό στην καρδιά της αμερικανικής ενδοχώρας, σε μια αναχρονιστική Αμερική της χαμένης αθωότητας, των μοναχικών επαρχιακών δρόμων, των ανοιχτών οριζόντων και σε έναν πανανθρώπινο κόσμο αγάπης, που για σπάνια φορά μοιάζει καμωμένος μόνο για το Kαλό. Υπέροχος πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Ρίτσαρντ Φόρνσγουορθ βρέθηκε υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Λουκάς Κατσίκας

Mulholland Drive | Οδός Μαλχόλαντ (2001)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Γουότς, Λόρα Χέρινγκ, Τζάστιν Θερού, Αν Μίλερ. Διάρκεια: 147'

«Mulholland Drive»: Ταυτότητες αλλάζουν, χαρακτήρες αποσυντίθενται, η ιστορία καταρρέει και αναδομείται για να αποκαλύψει την ίδια την κόλαση

Με βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών και ανάλογη υποψηφιότητα στα Όσκαρ, η σημαντικότερη μέχρι τώρα ταινία του 21ου αιώνα (σύμφωνα με την πλειοψηφία των κριτικών παγκοσμίως) περιπλανιέται στη σκιά του Χόλιγουντ, σε ένα νυχτερινό Λος Άντζελες, παρέα με δυο γυναίκες που προσπαθούν να λύσουν ένα μυστήριο. Ταυτότητες αλλάζουν, χαρακτήρες αποσυντίθενται, η ιστορία καταρρέει και αναδομείται για να αποκαλύψει την ίδια την κόλαση σε ένα κόσμο όπου οι άνθρωποι υπάρχουν μονάχα ως μαριονέτες, η αλήθεια κατασκευάζεται και η αγάπη είναι ένα ακόμη ενορχηστρωμένο ψέμα. Το όνειρο μεταμορφώνεται ξαφνικά σε εφιάλτη. Και τα υπόλοιπα γίνονται σιωπή. Silencio! Λουκάς Κατσίκας

Inland Empire (2006)

4K Restoration Supervised and Approved by David Lynch

Πρωταγωνιστούν: Λόρα Ντερν, Τζάστιν Θερού, Τζέρεμι Αιρονς, Τζούλια Όρμοντ, Γκρέις Ζαμπρίσκι. Διάρκεια: 180'

Το «Inland Empire» μπορεί να ιδωθεί ως μια αλληγορία για τις στοιχειωτικές δυνάμεις της αφήγησης και για τη σχιζοφρενική και επώδυνη υπαρξιακά εμπειρία που είναι η υποκριτική, αν αποφασίσεις να την αντιμετωπίσεις ως μια ριψοκίνδυνη κατάδυση στο (δικό σου) άγνωστο.

Εξήντα ετών όταν γύριζε –εντελώς ανεξάρτητα πλέον– την τελευταία του ταινία, και πιο ελεύθερος καλλιτεχνικά από ποτέ, ο Ντέιβιντ Λιντς διανύει μια νοητή κυκλική πορεία που τον επιστρέφει σε πειραματική και πρωτοποριακή διάθεση πίσω στο κινηματογραφικό του ξεκίνημα, το «Eraserhead». Κι όλα αυτά συντελούνται μέσα από την ιστορία μιας ηθοποιού η οποία ταυτίζεται επικίνδυνα με την ηρωίδα που αναλαμβάνει να υποδυθεί σε ένα φιλμ, αν και τίποτα δεν μπορεί να συνοψίσει ετούτο τον τρίωρο λαβύρινθο-rollercoaster στο εσωτερικό μιας (εκπληκτικής) Λόρα Ντερν που περιπλανιέται ως Αλίκη σε ένα δίκτυο ονείρων, φόβων και φαντασμάτων του νου. Επιθετικό και τραχύ σε φόρμα, σαν να τηλεγραφεί εικόνες από μια σκοτεινή και αόρατη χώρα ριζωμένη βαθιά στο μυαλό και το υποσυνείδητο, το «Inland Empire» μπορεί να ιδωθεί ως μια αλληγορία για τις στοιχειωτικές δυνάμεις της αφήγησης και για τη σχιζοφρενική και επώδυνη υπαρξιακά εμπειρία που είναι η υποκριτική, αν αποφασίσεις να την αντιμετωπίσεις ως μια ριψοκίνδυνη κατάδυση στο (δικό σου) άγνωστο. Λουκάς Κατσίκας

Twin Peaks International Pilot (1990)

Digital Restoration

Πρωταγωνιστούν: Κάιλ ΜακΛάχλαν, Μάικλ Όντκιν, Γκρέις Ζαμπρίσκι, Ρέι Γουάιζ, Τζέιμς Μάρσαλ, Λάρα Φλιν Μπόιλ, Σέριλ Λι. Διάρκεια: 113'

«Twin Peaks International Pilot»: Αυτό που θα δείτε εδώ, και το οποίο θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί έναν θησαυρό για τους λάτρεις της σειράς και του σκηνοθέτη.

Προτού η μυθική σειρά αρχίσει να προβάλλεται στην τηλεόραση, υπήρξε αυτή εδώ η δίωρη εισαγωγή στο γεμάτο σκοτεινά μυστικά σύμπαν του Τwin Peaks. Ο Λιντς τη γύρισε ως πιλότο για το σίριαλ μυστηρίου που ήθελε να πραγματοποιήσει. Σκέφτηκε όμως να την αντιμετωπίσει ως κανονική ταινία, με αρχή, μέση και (ανοιχτό) τέλος, και σε περίπτωση που η σειρά δεν έπαιρνε έγκριση, να την προβάλλει ως αυτόνομη δημιουργία στη μικρή οθόνη, αν και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έγινε κανονική διανομή της στις αίθουσες. Ο πιλότος όμως συνάντησε τεράστια θεαματικότητα, η σειρά εγκρίθηκε αυτομάτως και τα υπόλοιπα είναι Ιστορία. Ωστόσο αυτό που θα δείτε εδώ, και το οποίο θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί έναν θησαυρό για τους λάτρεις της σειράς και του σκηνοθέτη. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια και διαφορετικό φινάλε από τον πρωτότυπο πιλότο που ξέρουμε, δίνει μια εναλλακτική εξήγηση στο μυστήριο, ταυτοποιεί τον δολοφόνο, χωρίς να είναι αντικειμενικά αυτός που θα μας αποκάλυπτε μετέπειτα η σειρά, και ολοκληρώνεται σε μια ονειρική κατακλείδα που αργότερα έγινε σήμα κατατεθέν του τηλεοπτικού «Twin Peaks». Η προβολή της ταινίας συμπίπτει με τον παγκόσμιο εορτασμό του Twin Peaks Day. Λουκάς Κατσίκας

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν το αφιέρωμα είναι: ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1 (Βασιλίσσης Σοφίας 124) και CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 (Ακαδημίας 57).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Παρασκευή 14 | WILD AT HEART | ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1 | 22:45

Σάββατο 15 | LOST HIGHWAY | ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1 | 22:45

Κυριακή 16 | THE ELEPHANT MAN | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 | 22:15

Δευτέρα 17 | ERASERHEAD | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 | 22:15

Τρίτη 18 | THE STRAIGHT STORY | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 | 22:15

Τετάρτη 19 | DUNE | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 | 22:15

Πέμπτη 20 | TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 | 22:15

Παρασκευή 21 | MULHOLLAND DRIVE | ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1 | 22:45

Σάββατο 22 | BLUE VELVET | ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1 | 22:45

Κυριακή 23 | INLAND EMPIRE | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 |21:00

Δευτέρα 24: Twin Peaks Day | TWIN PEAKS INTERNATIONAL PILOT | CINOBO ΟΠΕΡΑ 1 | 22:15

