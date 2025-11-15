Στέφανος Τσιβόπουλος: «Όταν διεκδικούμε την αλήθεια, κάνουμε άνοιγμα στην αλλαγή»





Ο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ και video artist Στέφανος Τσιβόπουλος, οποίος έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη διεθνή εικαστική σκηνή, καθώς η δουλειά του έχει παρουσιαστεί εκτεταμένα σε μουσεία και γκαλερί ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων στις Μπιενάλε της Αθήνας, του Πεκίνου, της Βουδαπέστης, του Λίμερικ, της Μόσχας και της Θεσσαλονίκης, στην Documenta 14 και στην Quadrennial στη Ρίγα, και έχει εκπροσωπήσει το 2013 την Ελλάδα στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας με το τρίπτυχο φιλμ Ιστορία Μηδέν (History Zero), μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη του ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Εγκαταστημένος μόνιμα στη Νέα Υόρκη, τα τελευταία δεκατρία χρόνια κινείται μεταξύ των εικαστικων και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε αξιόλογες κινηματογραφικές διοργανώσεις όπως το Netherlands Film Festival. Η πρώτη του μικρού μήκους μυθοπλασία The Cardinal έκανε πρεμιέρα στο Montclair Film Festival, ενώ αμέσως μετά συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Χιούστον, όπου κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους. Το φιλμ παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο.

Η ιστορία της Έλενας, της πρωταγωνίστριας του «Elena's Shift», προσπαθεί να μας θυμίσει πως, όταν διεκδικούμε τη δική μας αλήθεια, όσο εύθραυστη ή μικρή κι αν είναι, ανοίγουμε χώρο για ενσυναίσθηση, αξιοπρέπεια και για την πιθανότητα της αλλαγής.

Έχοντας κάνει το άλμα από το video art στον κινηματογράφο και τη σκοτεινή αίθουσα, υπογράφει τώρα την πρώτη του μεγάλου μήκους σε σενάριο δικό του με τίτλο Elena's Shift (Η απόφαση της Έλενας), η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο διαγωνιστικό τμήμα First Feature Competition του Tallinn Black Nights Film Festival.

Η υπόθεση εξελίσσεται στην Αθήνα, όπου μια Ρουμάνα ανύπαντρη μητέρα, η Έλενα, χάνει άδικα τη δουλειά της, μαζί και τα όνειρά της για μια καλύτερη ζωή.

Η υπόθεση της ταινίας εξελίσσεται στην Αθήνα, όπου μια Ρουμάνα ανύπαντρη μητέρα, η Έλενα, απολύεται άδικα από τη δουλειά της, γεγονός που διαλύει τα όνειρά της για μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, δεν το βάζει κάτω, αποφασίζει να παλέψει για το δίκιο της. Γνωρίζεται με μια δυναμική δικηγόρο, τη Γιώτα, που τη βοθάει να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της. Η αρχική τυπική σχέση τους εξελίσσεται σε έναν βαθύ, ερωτικό δεσμό που αναζωπυρώνει την επιθυμία της Έλενας να ζήσει χωρίς φόβους και να αγαπήσει ξανά. Έτσι, αφυπνίζεται το καταπιεσμένο ακτιβιστικό της ένστικτο, οδηγώντας τη σε μετωπική σύγκρουση με την κρατική διαφθορά και τη βία που την καταδιώκουν. Μέχρι που φτάνει η στιγμή που πρέπει να επιλέξει μεταξύ των πιστεύω της και της ευκαιρίας να αγαπήσει ξανά.

Στιγμιότυπο από την ταινία

Ο Στέφανος Τσιβόπουλος λέει σχετικά: «Με την ταινία, ήθελα να φωτίσω ζωές που ξετυλίγονται στις αθέατες γωνιές των πόλεων μας, ιστορίες σιωπηλής αντοχής και αξιοπρέπειας. Η ιστορία της Έλενας προσπαθεί να μας θυμίσει πως, όταν διεκδικούμε τη δική μας αλήθεια, όσο εύθραυστη ή μικρή κι αν είναι, ανοίγουμε χώρο για ενσυναίσθηση, αξιοπρέπεια και για την πιθανότητα της αλλαγής. Η μετάβαση από τα εικαστικά στον κινηματογράφο ήταν αναμενόμενη, αλλά δεν ήρθε αναίμακτα. Το θετικό είναι πως και στη μυθοπλασία εστιάζω στα ίδια θέματα, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που εμπλέκονται με την ανθρώπινη κατάσταση».

Στον κεντρικό ρόλο η Γερμανορουμάνα ηθοποιός Μαρία Ντράγκους, γνωστή από τις συνεργασίες της με τον Κριστιάν Μουνγκίου (Αποφοίτηση) και τον Μίκαελ Χάνεκε (Η λευκή κορδέλα). Συμπρωταγωνιστούν Έλληνες και Ρουμάνοι ηθοποιοί όπως οι Πηνελόπη Τσιλίκα, Μαρία Καλλιμάνη, Φίλιππος Σκλήκας, Ρόντικα Λαζάρ και Μακρίνα Μπαρλαντεάνου. Σε φιλική συμμετοχή εμφανίζεται και η Τόνια Σωτηροπούλου. Η παραγωγή είναι της Boo Productions.

Στιγμιότυπο από την ταινία.

Στιγμιότυπο από την ταινία.

Στιγμιότυπο από την ταινία.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας